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Названа простая еда для разгона метаболизма и быстрого похудения

Опубликовано: 11 ноября 2019 г. в 18:00 40136 0Нет комментариев2

Для хорошего самочувствия и внешней привлекательности важно позаботиться о профилактике нарушений метаболизма. И тут уже не обойтись без здорового образа жизни. В частности, рекомендуется активно двигаться в течение дня около 40 минут (можно, например, практиковать быструю ходьбу или плавание), пишет rg.ru.

При этом следует сбалансированно питаться не менее трех раз в день, не злоупотребляя сахаром и солью. Среди ускоряющих метаболизм продуктов зарубежные диетологи выделяют вареные яйца.

По данным специалистов, богатая белками пища может увеличить термогенез (естественный процесс в организме, способствующий сжиганию жиров) на 15-30%.

Также рекомендуется больше есть чечевицы, брокколи и темно-зеленых листьев салата. Среди полезных добавок - перец чили, имбирь и льняные семена.

Кроме того, для разгона метаболизма рекомендуется пить в умеренном количестве кофе. Он ускоряет метаболизм на 11%. Улучшает обмен веществ и зеленый чай.

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